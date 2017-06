Verratti scappa da Parigi e punta l'eredità di Xavi al Camp Nou

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se non è un racconto noir, poco ci manca. Al centro della scena Marco Verratti, che se ne va in fuga come suole fare quando porta palla sul cerchio di centrocampo. Sullo sfondo una voglia di ergersi a qualcosa di oltre, e una tentazione a tinte blaugrana. A tallonarlo però c'è il PSG, che nel panorama calcistico - soprattutto sul lato economico di esso - non è certamente un comprimario. Il possibile punto di rottura potrebbe essere avvenuto nella giornata di ieri: La Gazzetta dello Sport parla per bocca del centrocampista abruzzese, dichiarando esplicitamente: "Non torno più a Parigi". Non una frase assoggettabile a interpretazioni, insomma. La tentazione si chiama Barcellona, e nell'ideale di speranza comune si chiama provare a raccogliere l'eredità di Xavi Hernandez dentro un sistema di calcio come quello blaugrana che fa del possesso l'arma per dettare i tempi della partita, in un ruolo che lo vedrebbe toccare un numero di palloni nettamente più alto rispetto alle quello attuale con i parigini. Per diventare protagonista davvero, se vogliamo ruvidamente sintetizzare in quattro parole. La proposta messa in campo dal Barça sarebbe radente alle tre cifre, e certamente un eventuale trasferimento in Spagna porterebbe molti soldi nelle tasche sue e del club transalpino. Però il PSG non ha un bisogno assoluto di monetizzare, e sarebbe un cliente piuttosto scomodo se decidesse di mettersi di traverso, anche se le cifre che potranno essere messe sul piatto si preannunciano stellari. Potrebbe essere davvero un'estate bollente sull'asse Parigi-Barcellona, e per ora Verratti non ha intenzione di tornare in Francia. Il suo agente dovrà lavorare giorno e notte per tentare di mettere d'accordo due colossi che, per il momento, pare abbiano soltanto intenzione di scontrarsi.