© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del derby con la Samp, il sito ufficiale del Genoa riporta alcune dichiarazioni del difensore argentino Nicolas Spolli: "L'aria del derby a Rosario si respira tutto l’anno. Quando si arriva sotto la data si avverte tutta l’attesa che c’è, non si parla d’altro dal mattino alla sera. Alcuni giorni prima c’è il famoso Banderazo. Si danno appuntamento anche 20, 25mila tifosi del Newell’s Old Boys, e a volte si è arrivati a 40mila, semplicemente per incitare la squadra per un allenamento allo stadio Marcelo Bielsa. Per una partitella. Su youtube le immagini sono impressionanti… Coincide di solito con il giovedì prima della sfida contro i rivali del Rosario Central. Il derby insomma inizia molto prima…".