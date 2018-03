Verso il mercato: i colpi già programmati e gli assalti a cui resistere

Molte delle dinamiche di classifica sono ancora da decifrare, a partire dalla lotta scudetto, eppure non mancano le indiscrezioni legate al futuro prossimo ed anteriore dei club di serie A in relazione alla sessione di mercato che si scatenerà in estate. Partendo dalla vetta, non si può che fare riferimento alla Juventus: il club bianconero sta proseguendo la sua caccia serrata al primo grande obiettivo di Marotta e Paratici, quell’Emre Can che, da svincolato, rappresenterebbe il fiore all’occhiello del centrocampo degli attuali campioni d’Italia in carica. Oggetto di discussione sarà il futuro di Asamoah, sempre nel mirino dell’Inter, mentre non trovano riscontri le indiscrezioni spagnole legate ad un presunto summit tra Dybala e Simeone finalizzato a chissà quale oscuro presagio. Più concreto è invece il discorso legato al Napoli, con Sarri prossimo al rinnovo e ad influenzare anche gli investimenti futuri dei partenopei: Grimaldo resta l’obiettivo numero uno per la retroguardia sulle corsie esterne. Grandi manovre sono previste anche in casa Inter, con il primo vero colpo già messo a segno nel nome del Toro Lautaro Martinez. L’argentino rappresenterà il prossimo punto di forza dell’attacco nerazzurro, magari in compagnia di quel Mauro Icardi che Sabatini ed Ausilio cercheranno di blindare al più presto per evitare brutte sorprese in estate. Meno movimentata la posizione della Roma, impegnata soprattutto a comprendere cosa fare del corteggiassimo Alisson: il brasiliano è il portiere più apprezzato del Vecchio Continente e Monchi avrà il suo bel da fare per riuscire a trattenerlo.