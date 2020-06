Verso Lecce-Juve, poche scelte per Sarri: 4-3-3 con Matuidi terzino sinistro

Domani pomeriggio Sarri e il suo staff testeranno le condizioni fisiche della Juventus, così da lavorare con maggiore convinzione su alcune idee funzionali per affrontare il match casalingo con il Lecce in programma venerdì. Per adesso, la strategia di gara pare rifarsi quasi interamente alle assenze, anche se qualche sorpresa dal primo minuto non è da escludere. Rugani, per esempio, vorrebbe una chance con il Lecce, anche se difficilmente Sarri vorrà cambiare trequarti della linea difensiva. Cuadrado e Matuidi dovrebbero occupare le corsie, Bonucci e De Ligt al momento sembrano poter dare garanzie di rendimento. A centrocampo, piuttosto, bisognerà capire meglio il minutaggio di Ramsey: avesse almeno sessanta minuti, Sarri lo rischierebbe subito. Più probabile, però, che il centrocampo anti Lecce sia lo stesso del Dall’Ara. Mentre in attacco, la staffetta tra Bernardeschi e Douglas Costa potrebbe proporsi a parti invertite.