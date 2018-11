© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristian Zapata, difensore del Milan, ha rilasciato altre dichiarazioni a Sky Sport parlando di Cristiano Ronaldo, avversario dei rossoneri nella sfida di domenica sera contro la Juventus: "Ronaldo è un giocatore che fa male se gli dai un piccolo spazio, rapido, forte nel gioco aereo, bisogna stare sempre lì. L'ho marcato al Villarreal e non mi sono staccato da lui per tutta la partita. Alla fine era anche un po' arrabbiato. E' un giocatore fuori dal normale, lo ha dimostrato per tutta la sua carriera".