Verso Valencia-Juve: abbondanza per Allegri e tentazione 4-4-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I dubbi di Massimiliano Allegri. Rispetto a Marcelino, che naviga a vista tra gli infortuni, l’allenatore livornese ha l’abbondanza della scelta, per disegnare la sua prima Juve in questa Champions League al sapore di Cristiano Ronaldo. Tanti dubbi, che persino il portoghese, nelle dichiarazioni della vigilia, finisce tra gli incerti: “Gli unici sicuri sono Bonucci e Chiellini”, dice Allegri. Aggiungiamo Szczesny, Joao Cancelo, Pjanic e Cristiano Ronaldo, almeno. Sei undicesimi, per gli altri cinque il discorso si complica, e il modulo può variare. 4-3-3 o 4-2-3-1 non sono le uniche soluzioni: il 4-4-2, per mettersi sostanzialmente a specchio rispetto al Valencia, è un’idea. Finto (con Matuidi che si allarga) o vero che sia. In difesa, potrebbe rifiatare Alex Sandro, con Cuadrado a destra e l’ex di turno Cancelo adattato a sinistra in attesa dei recuperi (vicino De Sciglio, lontano Spinazzola). A centrocampo, detto del bosniaco, quasi certo anche l’impiego di Khedira. Potrebbero essere da soli, in compagnia di Matuidi, o magari di Bernardeschi in quel ruolo di mezzala che Allegri gli va cucendo addosso. In attacco, più Mandzukic che Dybala, in un ballottaggio peraltro inconsueto e che dà adito al 4-4-2 di cui sopra. Tentazione Douglas Costa: è squalificato in campionato ma Allegri ha chiarito di volerlo far giocare in Champions, senza turni di riposo. Magari partirà dalla panchina, questo sì.

La probabile formazione della Juventus - 4-3-3: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (Douglas Costa), Cristiano Ronaldo, Mandzukic.