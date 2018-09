Verso Valencia-Juve, quanti dubbi per Marcelino: due possibili sorprese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcelino scioglierà gli ultimi dubbi questa sera. Lo ha detto il diretto interessato: in conferenza stampa, l’allenatore del Valencia ha spiegato la necessità di valutare le condizioni di diversi elementi della rosa prima di individuare la formazione che scenderà in campo domani contro la Juventus. In attesa di certezze, che comunque arriveranno solo domani, arrivano novità sulla possibile formazione degli iberici, con tanti infortunati e poche certezze. Davanti a Neto agiranno Piccini e Gayà da laterali difensivi, mentre per il ruolo di centrale è ballottaggio per affiancare Gabriel Paulista: con Garay infortunato, Marcelino potrebbe puntare sul ’96 Mouctar Diakhaby, ma non è da escludere la sorpresa Jeison Murillo per cui sarebbe un esordio stagionale quanto mai complicato. A centrocampo, quasi obbligata la coppia centrale formata da Wass e capitan Parejo, sulle fasce dovrebbero agire Soler a destra e Guedes (al momento in vantaggio su Cheryshev) a sinistra. In attacco, la certezza è Rodrigo: al suo fianco sarebbe lotta a due fra Batshuayi e Gameiro, ma c’è anche la tentazione Santi Mina.

La probabile formazione del Valencia - (4-4-2): Neto; Piccini, Paulista, Diakhaby (Murillo), Gayà; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Rodrigo, Gameiro (Batshuayi/Santi Mina)