Fonte: dall'inviato a Berna, Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Young Boys che arriva alla sfida contro la Juventus con qualche problema legato agli infortuni. Come annunciato non ci sarà Miralem Sulejmani, centrocampista che si è procurato la frattura del piede nell'ultima sfida di campionato contro il Thun. Out per problemi fisici anche il centrocampista Jordan Lotomba e l'ex Genoa e Palermo Steve Von Bergen.