Vertice di mercato in casa Juventus: Milik resta nome caldo anche con Pirlo in panchina

vedi letture

Vertice di mercato quest'oggi in casa Juventus con protagonisti Andrea Pirlo e Fabio Paratici, riporta Sky Sport. Il meeting è durato circa 6 ore, durante le quali si è parlato dello staff tecnico del nuovo allenatore bianconero e di un possibile nuovo innesto oltre al vice Baronio (i nomi emersi sono quelli di Baronio e Gregucci).

Oltre al prossimo staff tecnico, però, i temi trattati sono stati inevitabilmente anche legati al mercato: fra questi, c'è quello legato al prossimo attaccante. Ed il nome di Arek Milik, cercato per rispondere alle esigenze di Sarri, resta caldo anche con Pirlo in panchina. Oltre al polacco, resta in corsa anche il profilo di Alvaro Morata, ex della Juventus proprio con Pirlo in campo.