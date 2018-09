Via alla Champions, gioventù Lione. Con la nostalgia di Mariano Diaz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La gioventù del Lione ha una missione quasi impossibile. Superare quella del Manchester City. E non ci proverà certo nel momento migliore della sua recente storia, visto che nel week-end l'OL non è riuscito a imporsi in superiorità numerica sul campo del Caen. E' chiaro che commisurare il valore di un club francese in base alle chance di vincere la Ligue 1 sia certamente complicato. Il Paris Saint-Germain ha vinto cinque gare su cinque, segnato diciassette reti e ne ha subite quattro. E' il miglior attacco, la miglior difesa, e ha già cinque punti su chi insegue, ben otto su un Lione che condivide coi parigini il recordino difensivo ma che di gol ne ha fatti solo sei. In fondo, cedere all'ultimo salto del mercato Mariano Diaz al Real Madrid, non è stato facile e semplice, e il ragazzo chiamato a sostituirlo, moussa Dembele, ha ventidue anni e finora ha giocato in Championship inglese col Fulham e in Premier Division scozzese con il Celtic. Prodotto dimenticato dall'accademia del PSG, ha giocato solo l'ultima senza segnare contro il Caen. Novanta minuti, però, perché Bruno Genesio ha bisogno di farlo subito entrare a pieno nei suoi schemi. Certo è che il prossimo test con il Manchester City non è proprio dei più agevoli per continuare nel processo...