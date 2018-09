Via alla Champions, le ultime di formazione delle gare del Gruppo E

© foto di Imago/Image Sport

Esordio stagionale in Champions League per l'Ajax che ospita l'AEK Atene. Ziyech potrebbe agire in regia con De Jong e Schone ai suoi fianchi, davanti Tadic e Neres accanto a Huntelaar. Solo panchina dunque per Van de Beek per Ten Hag. Greci con Livaja squalificato, out pure Boyé, davanti è atteso Ponce nel 4-4-2 in coppia con Klonaridis. In difesa Oikonomou si gioca il posto con Chigrynskiy, dovrebbe andare in panchina invece Cosic. Benfica-Bayern Monaco sarà senza Corchia per la difesa di Rui Vitoria che potrebbe lasciare in panchina anche il 10 Jonas. Atteso un albero di Natale con Seferovic unica punta. Nei tedeschi, invece, pochissimi dubbi ma James Rodrigues probabile panchinaro nel 4-3-3 di Kovac.

Ajax (4-3-3): Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, Ziyech, De Jong; Neres, Huntelaar, Tadic.

AEK Atene (4-4-2): Barkas; Bakakis, Lambropoulos, Chigrynskiy, Hult; Galo, Galanopoulos, Simoes, Mandalos; Ponce, Klonaridis.

Benfica (4-3-2-1): Vachlodimos; Almeida, Jardel, Ruben Dias, Grimaldo; Pizzi, Fejsa, Gedson; Salvio, Cervi; Seferovic.

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Kimmich, Boateng, Sule, Alaba; Muller, Javi Martinez, Thiago Alcantara; Robben, Lewandowski, Ribery.