Via alla Champions, le ultime di formazione su Valencia-Juventus

Fonte: Inviato a Valencia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Notte di sogni di Coppa delle Campioni e anche un po’ di petardi non guastano. Se Massimiliano Allegri si aspettava che la notte portasse consiglio, è difficile che sia andata così: la zona dell’albergo della Juventus è stata parecchio agitata, col calare delle tenebre. Nottata complicata, giornata di attesa, sia per i bianconeri che per il Valencia, attesi all’esordio stagionale in Champions League. Addirittura esordio in carriera per Marcelino, che come Allegri ha ancora diverse gatte da pelare e decisioni da prendere.

QUI VALENCIA - Modulo certo: il 4-4-2 non si cambia. Nove undicesimi della formazione sono già decisi: Neto in porta, Piccini e Gayà terzini, Gabriel Paulista in difesa. A centrocampo linea a quattro composta da Soler, Parejo, Wass e Guedes. In attacco titolare certo Rodrigo. Resta da decidere chi affiancherà Paulista in difesa e lo spagnolo in attacco: favorito Diakhaby nel primo caso, mentre le ultime indiscrezioni portano all’impiego di Michy Batshuayi lì davanti. Occhio alla sorpresa Santi Mina.

QUI JUVE - Il 4-4-2, in questo caso, resterà una tentazione, poi declinabile in campo ma difficilmente sulla distinta ufficiale, ove dovremmo leggere il 4-3-3. Szczesny in porta, coppia centrale affidata a Bonucci e Chiellini. Sulle fasce, Cuadrado a destra e Cancelo a sinistra. Il turno di riposo diventa sempre più probabile. A centrocampo, terzetto Khedira-Pjanic-Matuidi, con il francese che all’occorrenza potrà allargarsi a sinistra. In attacco, la certezza si chiama Cristiano Ronaldo. Al suo fianco, favoriti Bernardeschi e Mandzukic su Douglas Costa e Dybala.