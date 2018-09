Via alla Champions: Liverpool-PSG è Alisson-Buffon. Ma solo al ritorno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Roma-Juventus a Liverpool-Paris Saint-Germain. Anno nuovo ed era nuova per Alisson Becker e Gianluigi Buffon. Se il brasiliano ha fatto rumore per il prezzo del trasferimento, portiere più costoso della storia prima di Kepa Arrizabalaga dall'Athletic Club al Chelsea, quella dell'italiano è una storia infinita che si chiude e conclude. Anche il presente è un racconto differente, soprattutto per quanto riguarda la gara di stasera in virtù della squalifica di Buffon rimediata contro il Real Madrid al Bernabeu la scorsa stagione. Alisson è arrivato nel Merseyside per tappare una falla evidenziata dalle papere di Loris Karius in finale di Champions League. Il tedesco ha trovato nuova casa in Turchia, al Besiktas, lontano dalle lacrime d'Inghilterra. Il brasiliano è e sarà titolare indiscusso, a Parigi c'è anche Alphonse Areola che all'esordio con la Francia ha meravigliato e che ora sarà anche pietra della discordia al momento di schierare l'undici nelle gare delicate per Thomas Tuchel. "Doveva essere titolare ma Gigi è Gigi...". Buffon, a Parigi, culla il sogno mai raggiunto. Solo che dovrà farlo lontano dal campo, almeno per le gare del girone d'andata della Champions. Una sfida incrociata, Alisson-Buffon. Ma solo dal ritorno.