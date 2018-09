Via alla Champions, Plzen e CSKA. Sognando lo sgambetto alle grandi

© foto di Federico Gaetano

Sulla carta, ma solo su quella perché poi il calcio non è mai avaro di sorprese, Viktoria Plzen-CSKA Mosca è uno scontro per capire chi potrà puntare al miracolo o più realisticamente al posto in Europa League. Dalle altre sponde del girone il Real Madrid, fuori concorso, e la Roma. Che a meno di tracolli, parte certo come seconda nettamente favorita, in quello che è il raggruppamento più squilibrato della fase a gironi di Champions League. "Un girone duro", dice Adolf Sadek, dg dei ceki. Che sono squadra senza stelle, con l'armadio Michael Krmencik a far sponde e gol e poc'altro. Dall'altra parte i russi, che hanno fatto partire tanti senatori e che hanno però bandiere del calcio dell'est come Akinfeev, Dzagoev e la forza del terzino Mario Fernandes sulla destra. La qualità dei russi è superiore, pure con Abel Hernandez davanti, il croato Vlasic in mezzo, l'islandese Magnusson che ha studiato in Italia e si è messo alla prova nella Championship britannica, a Bristol, dietro. Però della fascia 3 era quella desiderata da tutti. Un po' come i cechi. E' lo scontro sulla carta del fuori la quarta. A meno di Giudizi Universali a sorpresa.