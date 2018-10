Via dall'Inter ma col 31,05%: Thohir, cinque anni e zero tituli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erick Thohir, ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, dice addio all'Inter. O almeno a un ruolo attivo in società: il tycoon indonesiano subentrò a Massimo Moratti nel 2013. Cinque anni senza titoli, riportà Roberto Mancini a Milano. E' uscito dal cda ma resta ancora proprietario del 31,05 per cento del club. Il futuro? E' pronto a rilevare le quote dell'Oxford United, club di League One inglese, la nostra Serie C.