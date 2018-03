Viareggio Cup - Juventus in semifinale, ancora decisivo Kulenovic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È bastato il quinto sigillo in sei gare di Sandro Kulenovic per avere ragione di un Rijeka combattivo ma troppo molle in fase offensiva. Ad Altopascio si gioca sotto un gradevole sole primaverile e al primo vero affondo, la Signora passa: cross tagliato al centro di Del Sole, stacco imperioso di Kulenovic e passa che accarezza il palo prima di gonfiare la rete. A metà frazione primo squillo per Fagioli, che conclude violentemente ma imprecisamente da sinistra, mentre il Rijeka fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Loria. La Juve continua a far male a sinistra, dove Del Sole si sposta per andare al tiro alla mezz'ora: palla di poco a lato. Il dominio bianconero continua ma non si concretizza neanche allo scadere dei primi 45', quando Del Sole mette in porta Muratore, col centrocampista che sparacchia sul portiere croato. Il solito numero 10 è autore anche del primo tiro della ripresa: bell'azione personale a cui manca però l'esecuzione finale. Ancora Del Sole protagonista al quarto d'ora, con un sinistro dal limite dell'area che viene respinto dal palo. I tentativi del Rijeka sono praticamente tutti farina del sacco di Muk, il più tecnico tra i croati. La Juve cala alla distanza e gli ospiti prendono coraggio, andando anche vicini al clamoroso 1-1: Crnko si presenta solo davanti a Loria ma colpisce male, spedendo fuori. È l'ultima emozione della gara, che finisce 1 a 0.