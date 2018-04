Vidal cuore bianconero: segue la Juve al pc e s'arrabbia dopo l'1-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La testa al Bayern Monaco, il cuore al Bernabeu. Arturo Vidal, ieri in tribuna all'Allianz Arena per assistere al ritorno dei quarti di Champions tra la sua squadra e il Siviglia, è stato pizzicato a guardare in streaming Real Madrid-Juventus. Il centrocampista cileno è ancora legato ai colori bianconeri e lo dimostra l'esultanza al gol di Matuidi e la delusione dopo il rigore decisivo trasformato da Cristiano Ronaldo. Lo riporta TuttoJuve.