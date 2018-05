Vidal: "Giornalisti disinformati". Nel collage la Juve: indizio sul futuro?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal contro i media: al di là delle notizie circolate in Italia, in Germania si parla del processo che lo coinvolgerebbe per rissa. Il giocatore del Bayern Monaco, nel mirino del Napoli, manda però un messaggio chiaro attraverso i propri canali social: "Mentre alcuni giornalisti disinformati si riempiono di rabbia per quello che ho raggiunto, io continuo ad andare avanti perché manca molto, la vita è lunga. Andare avanti è l'unico modo per essere felici".

E sul futuro, lo stesso Vidal manda qualche possibile indizio, sempre via social: il cileno ha infatti pubblicato un collage di foto che lo ritraggono con le maglie della sua carriera recente. Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Cile e Juventus. La didascalia: "Amato e rispettato da tutto il mondo".

Mientras algunos periodistas desinformados (!) se llenan de rabia por lo que he logrado, yo sigo adelante que queda mucho, la vida es larga!!!

Seguir adelante es el único camino para ser feliz!!😘😘🤴🏽🤴🏽🤴🏽😉😉😉 pic.twitter.com/RK2c5xEPOs — Arturo Vidal (@kingarturo23) 24 maggio 2018