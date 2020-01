"A Parigi sto molto bene, ma del futuro non abbiamo parlato. Mancano 4 o 5 mesi al termine del campionato, a fine stagione parleremo anche di questo. Sarei felice se potessi rimanere". La prima tripletta con la maglia del Paris Saint-Germain e la prima dichiarazione sbilanciata in merito al proprio futuro. Arriva tutto questo, per Mauro Icardi, nella serata che ha visto il PSG vincere 6-1 in Coppa di Francia contro il Saint-Etienne (Neymar, Mbappe a un autogol ad arrotondare il risultato): "Ci stiamo sacrificando in campo - prosegue Icardi - con quattro di noi ad attaccare bisogna correre e difendere. E' l'unico modo per segnare tanti gol, vincere le partite e conseguire gli obiettivi della squadra".

Futuro e PSG: guarda il video con tutte le parole di Mauro Icardi!