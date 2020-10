VIDEO - Real Madrid ko in casa, il Liverpool stende l'Ajax. Gol e highlights della Champions

sordio da dimenticare per il Real Madrid in Champions League: nel girone dell'Inter, la formazione di Zidane perde 3-2 in casa contro lo Shakhtar. Ucraini avanti di tre gol nel primo tempo: segnano Tete, Varane (autogol) e Solomon, non bastano Modric e Vinicius nella ripresa. Nel gruppo dell'Atalanta, l'autorete di Tagliafico regala l'1-0 al Liverpool in casa dell'Ajax. Bayern travolgente: 4-0 all'Atletico. Vince anche il City: 3-1 al Porto. Di seguito il video con tutti gli highligths e i gol delle gare di Champions League del mercoledì (senza italiane):