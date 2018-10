Vidigal: "Mario Rui giocatore importante per il Napoli e il Portogallo"

Fonte: tuttonapoli

© foto di Federico De Luca

José Luís da Cruz Vidigal, ex centrocampista portoghese di Napoli e Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Marte a pochi giorni dalla sfida tra le due squadre: "Impossibile non seguire da lontano questo grande Napoli, è salito il livello della Serie A, l’arrivo di Ronaldo sta ridando importanza al calcio italiano, stanno crescendo e cresceranno tutte le squadre. Mario Rui? I più distratti non lo conoscevano, ha girato tra Benfica e Sporting, poi da piccolo è andato via per cercare la sua fortuna, è stato bravo a credere nelle sue qualità, in questo momento è un giocatore importante sia per la Nazionale che per il Napoli. Rui Patricio? Lui è un gran portiere, è fortissimo, questo non vuol dire che il Napoli sia messo male tra i pali, anzi, ma il Wolverhampton sta facendo un inizio in campionato ottimo anche grazie a lui, mi è dispiaciuto che non sia andato a Napoli".