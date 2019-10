Vieri: "Italia seconda solo alla Francia. Belotti? Qualità per segnare di più"

Christian Vieri ha parlato a margine di un evento SportWeek a Milano, soffermandosi in particolare - tra le altre cose - anche sulla Nazionale: "Incredibile vincere otto partite di fila, specie con un'Italia che veniva dalla mancata qualificazione al mondiale. Per l'europeo ci siamo sicuramente, secondi solo alla Francia campione del mondo. Mancini ha scelto giovani bravi. Perché adesso sì che ci sono i giovani di talento. Quando la vedi questa Nazionale ti diverti. Prima non si poteva proprio guardare.

Gli attaccanti di oggi? "Ce ne sono di buoni, Belotti vorrei segnasse di più, ha le qualità per farlo. Sono molto fiducioso".