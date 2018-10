Vieri sulla Juve: "Nettamente più forte, ma prima o poi perderà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centravanti di Inter e Milan Christian Vieri ospite di Tiki Taka ha parlato del risultato del derby elogiando i nerazzurri: “L'Inter ha dominato tutta la partita, ha pressato alto, imposto il proprio gioco e non ha fatto giocare un Milan che ha solo provato qualche contropiede senza però far male ai nerazzurri che hanno meritato ampiamente la vittoria. - ha poi continuato Vieri parlando della Juventus, altra sua ex squadra - Ci sta che possa perdere qualche punto in campionato, che possano perdere anche qualche altra partita perché non esiste una squadra che possa vincere 38 partite di fila, ma i bianconeri sono due o tre categorie superiori delle altre. Può capitare di mollare un po' mentalmente perché si pensa che tanto prima o poi un gol lo farai, ma a volte non succede e finisce come col Genoa. Poi la Juventus prima o poi dovrà perdere pure un campionato, non può vincerlo per sempre. Se non è quest'anno sarà il prossimo e se capiterà non sarà per forza perché le altre sono più forti”.