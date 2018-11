Viola ancora rimontata. Attaccanti a secco, le scelte di Pioli non aiutano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora un mezzo passo falso per la Fiorentina. Ancora un pareggio in rimonta, il quarto consecutivo. Cagliari, Torino, Roma e Frosinone, per quattro volte la Fiorentina si è fatta rimontare ed ha gettato al vento punti preziosi per l'obiettivo europeo.

Ai viola mancano sicuramente i gol di Simone e Pjaca, ma anche quella cattiveria necessaria per chiudere le partite dopo essere andati in vantaggio. Anche questa sera, come già era successo con la Roma, è arrivata le beffa nei minuti finali.

La Fiorentina paga senza dubbio la scarsa vena realizzativa di Simeone (a secco da al 19 settembre) e di Pjaca (che ad oggi ha segnato solo contro l'Empoli), ma anche delle scelte di Pioli, accusato dopo gli ultimi risultati, di avere un atteggiamento troppo difensivista.

Le note positive in casa viola sono ormai il solito Chiesa, ancora una volta fra i migliori in campo, e Benassi, sempre più capocannoniere di questa Fiorentina con 5 gol segnati in 12 giornate. Eguagliato il record messo a segno lo scorso anno. Sicuramente se il miglior marcatore è un centrocampista, qualche riflessione in casa Fiorentina deve essere fatta.