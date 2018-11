© foto di Chiara Biondini

Giornata di avvistamenti ieri a Genova, dove in un solo giorno si è parlato di Zeman presente al Signorini e Claudio Ranieri a caccia di una casa in zona Pegli. Il dg dei rossoblu Perinetti ha smentito ogni ipotesi di cambio alla guida tecnica, rassicurando ampiamente il tecnico Juric: "Tutte fantasie, dobbiamo solo pensare a far bene contro il Napoli perché ci sono tutte le condizioni per farlo. Dobbiamo solo stare concentrati su questo e basta". A riportarlo è Il Secolo XIX.