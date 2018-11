Waldschimdt risponde a Parigini: 1-1 tra Italia e Germania U21 dopo 45'

Fonte: dall'inviato a Reggio Emilia

Termina 1-1 il primo tempo della sfida tra Under 21 di Italia e Germania in corso a Reggio Emilia: per gli Azzurrini una ottima frazione e un gol subito in maniera immeritata e beffarda, proprio al termine del primo tempo.

PARIGINI SBLOCCA - Germania subito insidiosa coi tiri da fuori: ci provano Richter ed Eggestein, ma Audero è attento. L'Italia risponde alla grande ma pecca ancora di cinismo al decimo, quando Orsolini si insinua in area e conclude a botta sicura, non centrando però la porta di Nubel dopo un dribbling vincente ai danni di Henrichs. Ma il tridente azzurrino fa malissimo in verticale e proprio su due giocate di questo tipo, si scatena Parigini: dapprima il granata fa secco Nubel ma non trova compagni al centro, ma nella seconda occasione arriva il gol. Gran movimento di Zaniolo, palla a premiare l'inserimento del compagno che fredda il portiere germanico.

AUDERO C'E' - L'Italia continua a essere pericolosa con le giocate del tridente, ma è la Germania a farsi vedere in chiusura di frazione: Neuhaus prova il colpo di biliardo da fuori area ma non ha fatto i conti con Audero, ancora sicurissimo. Immediata la risposta azzurra e sta volta l'occasione è clamorosa: contropiede 3 vs 1 degli azzurrini gestito alla perfezione, Cutrone non è egoista anzi serve a Orsolini la palla del facile 2-0 ma il felsineo sparacchia sul portiere ospite.

RIGORE - C'è ancora tempo per il colpo di scena: punizione dal limite dell'area azzurra, conclude Waldschimdt e colpisce il braccio di Cutrone. Per l'arbitro non ci sono dubbi e dal dischetto proprio il numero 10 fa 1-1, punendo l'Italia ben oltre i propri demeriti.