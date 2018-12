© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo del centravanti dell'Inter in risposta alle ultime notizie uscite sulla stampa: "Nessuno alza il telefono per chiedere a me. Icardi deve fare un rinnovo che io per prima voglio, ma non si devono tirar fuori storie inesistenti che Mauro non ha mercato o che il club è nervoso con me. Il club mi ha contattato a Champions in corso per il rinnovo di Icardi e io ho risposto che prima bisognava chiudere il girone e poi se ne sarebbe riparlato. Io per prima ho pianto per il mancato passaggio agli ottavi".