Wanda Nara: "Icardi deve stare in area di rigore!"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite di Tiki Taka, su Italia 1, Wanda Nara ha parlato del marito Mauro Icardi, di cui difende anche gli interessi economici come agente: "E' stata una serata emozionante, l'Inter ha dominato tutta la partita, Spalletti sta facendo benissimo e la squadra ha in testa solo quello che deve fare. L'intesa con Vecino? Ieri sera mi sono messa tra di loro a cena (ride, ndr). Icardi c'è sempre? Perché a differenza di quello che si dice, lui deve stare in area".