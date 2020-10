Weekend da bomber: Lukaku apre la fila

Un weekend da bomber. Il titolo del turno appena vissuto nella massima serie non può che essere questo, specie in relazione a quanto abbiamo memorizzato nei giorni scorsi. Al di là degli impianti tattici più disparati da parte delle squadre della massima serie, il dato incontrovertibile che emerge è proprio legato all’efficacia di reparti avanzati che in una maniera o nell’altra hanno risolto situazioni potenzialmente complicate ai loro tecnici. Oltre al binomio Ibrahimovic-Dzeko che ha catalizzato le attenzioni del Monday Night, il profilo che esemplifica nella maniera più eloquente la situazione di cui sopra è quello di Romelu Lukaku: nonostante il predominio territoriale manifestato all’Inter a Genova è servita la presenza scenica del belga per scacciare le streghe da una partita che sembrava maledetta.

Altrettanto fondamentale, in casa Napoli, è stata la società composta da Insigne e Petagna. Il capitano ha creato, il bomber di scorta risolto la situazione regalando tre punti d’oro a Gattuso.

Ennesime conferme di efficacia anche sul fronte Lazio, con Luis Alberto e soprattutto Ciro Immobile tornati assoluti protagonisti della concretizzazione della manovra biancoceleste anche a fronte di un avversario difficile da maneggiare come il Bologna di Mihajlovic. In casa Juve sono le settimane da protagonista di Morata, nonostante le difficoltà iniziali, dovute anche all’assenza di sua maestà CR7 e da un Dybala che inizia solo ora ad avvicinarsi alla forma che ci si attende da lui.

E poi Belotti, in grado di essere uomo copertina nonostante il momento tutt’altro che felice vissuto dal Torino: appiglio indispensabile per avere ossigeno ad un passo dal baratro. Così come Caputo rappresenta il terminale perfetto per i sofisticati meccanismi di gioco di De Zerbi. Insomma un bomber per ogni ambizione, con la sensazione fondata che su di loro si possa davvero contare ad occhi chiusi.