Willian è solo l'ultima voce: quanti dubbi sulla ripresa dai campioni della Premier League

Quella di Willian ("Onestamente da ciò che sento molti calciatori della Premier non sono così avvezzi alla ripresa"), è solamente l'ultima di una serie di esternazioni dubbiose circa la ripresa del massimo campionato inglese da parte dei suoi principali rappresentanti, sottolineano Oltremanica. Ad aprire le danze è stato l'argentino Sergio Aguero, che a fine aprile aveva parlato di vera e propria paura, e che guidava - secondo i racconti dei tabloid - un fronte di oltre cinquanta calciatori, molti di spicco, tutti contrari alla fretta di voler tornare in campo. Nelle scorse ore, con l'idea di voler conoscere presto il futuro, si è assistito ad una vera e propria escalation di prese posizioni, che vanno da quelle più soft, come Raheem Sterling che ha parlato di "riserve, non paura" ad altre decisamente più colorite: si chieda ad esempio a Danny Rose. Il terzino del Tottenham, infatti, ha sbottato sui social: "Non me ne frega un cazzo del morale della nazione, qua si rischia la vita". Ma sono tanti altri che hanno detto la loro sul tema: da Troy Deeney, centravanti-simbolo del Watford, fino a Tammy Abraham e le sue paure per il padre asmatico, con i Blues che peraltro hanno dovuto fare i conti anche con la malattia, per fortuna senza conseguenze, del loro giovane asso Callum Hudson-Odoi. Insomma, se vista dagli occhi dei suoi campioni, la ripresa della Premier pare tutt'altro che sicura.