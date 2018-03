Younes, tedesco anomalo. Che non serve al Napoli

Tredici presenze in Eredivisie, un gol e due assist. Amin Younes non sta vivendo la sua migliore stagione con la maglia dell'Ajax, tanto da ricevere una sospensione di due settimane a causa del suo rifiuto di entrare in campo nell'ultima gara di campionato, contro l'Heerenveen, nella partita vinta per 4-1 dai lancieri.

Younes negli ultimi tre mesi è salito agli onori delle cronache più per problemi legati ai suoi ripensamenti che non alle prestazioni. Quasi certamente non verrà convocato con la sua nazionale in Russia, ai Mondiali 2018, pur avendo giocato da protagonista la Confederations Cup con la Germania. Un obiettivo fallito anche in virtù del suo mancato passaggio al Napoli.

Riassumendo la vicenda: Younes firma con gli azzurri, potrebbe finirci sin da subito, poi cambia idea, se ne torna in Germania e stacca il telefono. L'Ajax prova a fargli rinnovare il contratto ma per ora non può farlo - causa deposito in Lega - mentre il Borussia Moenchengladbach vorrebbe acquistarlo a parametro zero.

Di più: Younes avrebbe dato uno sprint a questo Napoli, imbrigliato nei suoi titolarissimi dalla cintola in su? Evidentemente no, come tanti altri giocatori arrivati negli anni in azzurro. Alle volte spendere di più significa spendere meno (e meglio). Questo è uno dei casi.