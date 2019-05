Zabaleta: "Guardiola? Non vuole stare oltre 4 anni nello stesso club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guardiola alla Juventus? Difficile, se non impossibile. In attesa di schiarite sul mercato, però, a parlare del presente e del futuro del tecnico del City ci pensa Pablo Zabaleta, difensore del West Han ed ex Manchester City. "Non è un tecnico a cui piace stare più di 3-4 anni nella stessa squadra - sottolinea il giocatore a BeIN Sports -. "E' una persona molto passionale e ha bisogno di nuove sfide. Non so se resterà ancora tanti anni al Manchester City, sarà sicuramente difficile sostituire un tecnico come lui. La squadra gioca benissimo. È lui che deve decidere, ma io spero che possa restare al City".