Zamorano carica l'Inter: "I derby non si giocano, si vincono"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente a San Siro per il derby anche Ivan Zamorano: "Sono felice, questa è casa mia. Sembra di non essere mai andato via da qui - dice a InterTV il cileno -. Molto importante che i tifosi si ricordino ancora di me e mi accolgano così, sono molto orgoglioso. I miei derby? Sempre al massimo. Non si giocano, si vincono. I giocatori devono dare tutto, questa è la cosa più importante. Entrambe hanno poi gare importanti anche in settimana. Asamoah ha il 18 come me, ma non c'è il "+" in mezzo. La storia è bellissima: volevamo dare il 9 a Ronaldo e allora io, per non lasciare questo numero che avevo fin da bambino, assieme al magazziniere abbiamo messo questo segno "+". Giocare il derby da protagonista e segnare un gol è stato per me uno dei più belli al mondo", riporta Fcinternews.it.