Zanetti: "L'Argentina mi preoccupa. Perisic è un giocatore decisivo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite di Tiki Taka Russia, il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato di vari temi:

Sul pareggio dell'Argentina?

"L'Argentina non è contenta, nessuno si aspettava al di là del risultato e del rigore di Messi, questa prestazione. Sono preoccupato perché ho visto una nazionale senza idee, spenta e questo mi preoccupa per le prossime gare da qui in avanti".

Su Perisic?

"Per quanto riguarda la stagione all'Inter, all'inizio è stato determinante, abbiamo avuto tanti punti, poi ha avuto un periodo di flessione come tutta la squadra e alla fine ha fatto bene. Questa sera ha fatto una grande partita ed è un giocatore che può essere decisivo".

Cosa non va nell'Argentina?

"Salvio era la prima volta che faceva il terzino. Solo Otamendi le ha giocate tutte, Rojo stava rientrando da un infortunio, Tagliafico era alla prima o alla seconda gara, oggi c'è stata una gara dove l'Argentina è stata lenta, prevedibile".

Messi sente la pressione?

"La pressione per l'Argentina ci sarà sempre, a Messi si chiede tanto, ma ti accorgi subito quando non è contento e si capisce quando viene a chiudere la palla sulla linea dei centrocampisti e in questa gara si è visto spesso. Loro facevano grandi pressing e Messi aveva cinque giocatori attorno".

Sul paragone Messi-Maradona? Pesa su Leo?

"Non capisco perché si debbano fare sempre paragoni. Maradona è stato il più forte della sua epoca e Messi di questa. Non sono d'accordo sul fatto che Messi debba vincere il Mondiale per essere il più forte, i paragoni non mi piacciono".

Ostracismo nei confronti di Icardi?

"Mauro ci stava benissimo in questa Argentina, meritava di essere nei convocati ma il mister ha scelto Higuain e Dybala e sono scelte che vanno rispettate".

La rivalità tra CR7 e Messi si sente in Argentina?

"Non si sente per niente. Voi davvero pensate che Messi ha pensato a Cristiano Ronaldo? Conoscendo Messi, a lui non interessa nulla di questo".

VAR imprescindibile?

"E' un grande aiuto per l'arbitro".