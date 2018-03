Zanetti: "Mi sono innamorato dell'Inter per il lato umano della società"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Javier Zanetti parla ai microfoni di InterTV: "Mi sono innamorato dell'Inter fin dal primo giorno perché ho capito soprattutto il lato umano di questa società, che non è da tutti".

Sui trofei più belli: "La vittoria della Coppa UEFA fu una serata indimenticabile. C'era mio padre in tribuna con mia moglie Paula. Era il mio primo trofeo europeo ed è stata una notte magica, in uno stadio come quello. Ho avuto la fortuna di segnare un gol importante, decisivo per la vittoria. Rimarrà per sempre perché è stato il primo. Al ritorno in Italia, in quel momento, voleva dire tanto. La finale di Champions? Una grandissima emozione e grandissima tensione per affrontare una finale che non arrivava da tantissimo tempo e per tanti di noi poteva essere l'ultima possibilità. Personalmente, avendo 37 anni, magari non mi capitava più. L'orgoglio e l'onore di portare quella fascia lì in una partita così importante".