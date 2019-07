Zaniolo anticipa il rientro. Ma il duello Juve-Tottenham tiene ancora banco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chissà se anche sul foglietto di Daniel Levy, presidente del Tottenham, era presente in tempi non sospetti il nome di Nicolò Zaniolo. Perché l'interesse della Juventus è noto da tempo, probabilmente anche da prima del ritrovamento del famoso pezzo di carta compilato da Paratici, mentre quello degli Spurs è emerso con prepotenza solo negli ultimi giorni.

Voglia di Roma - Il giocatore sta aspettando in silenzio novità in merito al proprio futuro ma intanto ha già programmato un rientro anticipato dalle ferie per mettersi quanto prima a disposizione di mister Fonseca. Ma come detto, sullo sfondo è impossibile non parlare anche di mercato.

Affondo Spurs - Il Tottenham, dopo Ndombele, vorrebbe regalare a Pochettino anche un altro colpo e Zaniolo piace per qualità e fisicità. Franco Baldini ha fatto le veci della Roma nell'incontro di qualche giorno fa e lo farà anche nel possibile contatto delle prossime ore, con gli Spurs che potrebbero mettere sul piatto quel Toby Alderweireld che tanto piace ai giallorossi, oltre ovviamente ad una cospicua aggiunta economica. La Juventus per il momento resta defilata: il possibile scambio con Gonzalo Higuain resta ipotesi reale, ma il Pipita in questo senso non ha ancora dato segnali incoraggianti. E così la questione resta in stand-by, con l'Arsenal osservatore interessato della vicenda.

E il rinnovo? - Sì, in ballo c'è anche (e ancora) questa possibilità. La società nei mesi scorsi ha fatto capire come il prolungamento (con adeguamento) del contratto del centrocampista sia una assoluta priorità, ancor più dopo le tante richieste arrivate. Se le vicende di mercato passeranno senza conseguenze, insomma, la Roma dovrà giocoforza accelerare per chiudere la trattativa. Per blindare, magari pure con una clausola all'altezza, uno dei principali potenziali a disposizione della rosa giallorossa.