© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta in vantaggio sul campo del Genoa grazie alla rete segnata da Luis Muriel su calcio di rigore. Minuto 61, Duvan Zapata riceve al centro dell'area genoana e cade a terra su contatto col cugino Cristian. L'arbitro Fabbri lascia correre, salvo poi fermare il gioco una manciata di secondi dopo per controllare l'accaduto all'on field review e concedere il rigore all'Atalanta. Sul dischetto va Muriel che al 65esimo porta in vantaggio la Dea.