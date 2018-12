© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inizio shock per la Lazio, l'Atalanta è subito in vantaggio all'Atleti Azzurri d'Italia. E manco a dirlo, il marcatore è Duvan Zapata, che conferma il suo stato di grazia e punisce la difesa di Inzaghi dopo appena 1 minuto di gioco. Cross di Gosens dalla sinistra, Radu sbaglia il disimpegno e appoggia al colombiano, che non sbaglia da due passi.