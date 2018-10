Zaza, la scintilla che infiamma le speranze estive

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo squillo di Zaza è la risposta più eloquente a chi aveva già cercato di mettere in dubbio l’efficacia se non altro dell’idea, che il direttore sportivo del Torino Petrachi ha partorito, perpetrato e condotto a termine la scorsa estate. Un’idea ambiziosa, nata dopo le vicissitudini dirigenziali del Milan che con lo staff antecedente aveva di fatto concluso l’acquisto dell’ex giocatore del Valencia, e portata a termine sul filo di lana nell’ultimo giorno della sessione appena trascorsa. Una trama condivisa con l’agente Giuseppe Bozzo, scelto dalla famiglia di Zaza per definire verso la totale affermazione un talento che il nostro calcio ha il dovere di tenersi stretto. Il guizzo da tre punti che ha regalato la vittoria a Walter Mazzarri è l’emblema della concretezza di un bomber che ha molto di più nel suo bagaglio tecnico: a partire dalla qualità che può portarlo a una convivenza fruttuosa con il Gallo Belotti, ovvero la “società” da cui dipenderà la stagione granata. Due centravanti, la maglia granata. La tradizione che chiama e Zaza che a due anni e mezzo di distanza dall’ultima gioia nel nostro torneo, risponde presente. Le premesse per una storia felice, ci sono tutte…