Zenga: "Panchina dell'Inter? Sì, nel 2021 alla PlayStation"

© foto di Federico Gaetano

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter e della Nazionale nonché ex tecnico del Crotone, è stato ospite di Pressing domenica sera su Canale 5 per commentare la giornata di campionato. Il sogno dell'ex uomo ragno è da sempre quello di allenare i nerazzurri. "Io sulla panchina dell’Inter? Non mettetemi in difficoltà con Spalletti che è un amico. Nella Playstation 2021 forse. Deluso da questo inizio dell’Inter? Spalletti in conferenza stampa ha detto che l’Inter non è stata cattiva e non ha avuto le idee per vincere. E ha detto una cosa giusta, non basta essere bravi a giocare e a fare il compito richiesto. Ci vuole più grinta e più coraggio. Chi prenderei tra Icardi e Higuain? Icardi", ha detto.