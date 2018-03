Zenit, 90 milioni non bastano a Mancini. Il flop può portare all'addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - lo Zenit in questa stagione ha speso oltre 90 milioni per rinforzare la rosa. Il resto delle squadre del massimo campionato russo hano speso in totale meno di 60 milioni di euro. Nonostante ciò Roberto Mancini non riuscirà a condurre la squadra al titolo. La Lokomotiv Mosca capolista ha 8 punti in più ma la cosa peggiore è che la squadra a oggi sarebbe fuori dalla zona Champions: un quinto posto drammatico, visto l'esborso in estate. Non bastasse la Coppa di Russia è stata salutata già a settembre e in Europa League è arrivata l'eliminazione agli ottavi di finale.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Mancini è sotto pressione. La squadra gioca male e lo stesso tecnico nonostante l'intervento massiccio sul mercato non è contento perché non ha la squadra che vuole. La situazione non è delle migliori e i tifosi pietroburghesi non rimpiangerebbero un eventuale separazione, nonostante un contratto di 3 anni più opzione per altri due.

Contratto fino al 30 giugno 2020

Stipendio: 7 milioni

Permanenza: 20%