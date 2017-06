Zenit, obiettivi Murillo e Brozovic: l'Inter punta a ottenere almeno 40 milioni

Complice l'arrivo di Roberto Mancini sulla panchina dello Zenit San Pietroburgo, nelle ultime ore sono stati avanzati vari scenari di mercato riguardanti possibili trattative con l'Inter.

In particolare, secondo quanto riportato da PremiumSport, i giocatori che potrebbero approdare in Russia sono Jeison Murillo e Marcelo Brozovic, per i quali in Corso Vittorio Emanuele contano di ottenere circa 40 milioni di euro.