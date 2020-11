Zero minuti per Kalulu con la maglia del Milan? A gennaio può partire in prestito

Nemmeno un minuto per Pierre Kalulu in questo avvio di stagione tra campionato ed Europa. Il terzino destro strappato al Lione sta facendo fatica a trovare spazio soprattutto per la folta concorrenza sulla corsia di competenza. Calabria, Dalot e Conti sono avanti nelle gerarchie e il giocatore francese non è stato mai utilizzato dal tecnico Stefano Pioli. Così a gennaio potrebbe partire in prestito per trovare maggiore spazio. Riflessioni in corso e decisione che verrà presa in accordo con il ragazzo. A riportarlo è Milannews.it.