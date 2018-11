Zhang: "Pronto per il Barcellona. Soddisfatto di questa Inter"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Certo che sono pronto per il Barcellona". Queste le dichiarazioni di Steven Zhang intercettate dalla Gazzetta dello Sport nell’autodromo di Monza, dove il presidente dell'Inter era presente per le Finali Mondiali della Ferrari. Il delfino di Suning - spiega la rosea - è pronto da agosto, da quando nella chat riservata ai dirigenti era l’unico ad esultare convinto per il sorteggio di un girone di Champions che pareva proibitivo. E ieri a Monza più o meno ricalcava il concetto, con la faccia felice per una squadra che ha vinto otto delle ultime nove partite. "Sono soddisfatto, la squadra si sta allenando bene, con intensità e personalità – ha aggiunto –. Si vede un bello spirito. Giochiamo bene, siamo uniti".