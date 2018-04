Zidane e l’ipotesi Casemiro centrale. Con la difesa più che ballerina

© foto di J.M.Colomo

Casemiro centrale difensivo. Viste le tante assenze, defezioni e dubbi per Zinedine Zidane, quella del brasiliano al centro della difesa al fianco di Raphael Varane sembrava la soluzione più probabile per sfidare la Juventus anche se il recupero di Jesus Vallejo lascia presupporre per la seconda soluzione. Quello di Casemiro è un esperimento non certo abituale, ma ZZ potrebbe riproporre una soluzione che finora ha portato i Blancos a subire diverse reti: la scorsa stagione, infatti, Casemiro ha giocato al centro della difesa nel 2-2 contro il Celta de Vigo e pure nel finale della gara di aprile con il Barcellona, decisa da una rete di Lionel Messi. Non solo: in questa annata, Casemiro è stato centrale nel turn-over Blancos insieme a Nacho nella gara di Liga terminata per 2-2 contro il Valencia. A quel punto, come cambierebbe la mediana? Due opzioni: o Marcos Asensio esterno di un 4-4-2 con Lucas Vazquez dall'altra parte con Isco fuori e Karim Benzema-Cristiano Ronaldo tandem offensivo o Mateo Kovacic in cabina di regia nel 4-3-3 al posto di Casemiro. È un’opzione, non in ‘pole’. Ma un’alternativa che, numeri alla mano, forse ad Allegri non dispiacerebbe...