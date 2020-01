Zielinski e Insigne piegano la Juve: 2-1 al San Paolo. Rinascita del Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Importantissima vittoria del Napoli che ha battuto 2-0 la Juventus al San Paolo con i gol di Zielinski e Insigne. A nulla è valsa la rete di Cristiano Ronaldo che non ha evitato la sconfitta alla capolista.

PRIMO TEMPO - Tanta noia nei primi 45 minuti, frutto di una partita molto tattica, con le due squadre che hanno pensato più a non prenderle che ad affacciarsi in area avversaria. Da segnalare l'ammonizione a Demme per un fallo a centrocampo su Pjanic, con il bosniaco costretto ad abbandonare il campo a inizio ripresa dopo essere rimasto sul rettangolo di gioco visibilmente zoppiacante nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione di gioco.

GOL ANNULLATO - Dopo il primo cambio operato da Sarri, che ha scelto Rabiot per sostituire Pjanic, con il conseguente spostamento di Bentancur al centro, l'arbitro Mariani ha annullato giustamente un gol a Cristiano Ronaldo a causa della posizione di fuorigioco in partenza dell'azione di Higuain. AL 53' tiro pericoloso di Zielinski finito però alto sulla traversa.

VANTAGGIO NAPOLI - Al 63' la svolta della partita, con Zieliski che ha trovato la rete dell'1-0. Tiro da fuori di Insigne, corta respinta di Szczesny e il polacco è stato il più veloce a ribattere in rete, con Cuadrado colpevolmente in ritardo. Nei minuti seguenti girandola di cambi con Sarri che ha inserito Bernardeschi e Douglas Costa al posto di Matuidi e Dybala, mentre Gattuso ha scelto Lobotka per rimpiazzare Demme, già ammonito, e Elmas al posto di Zielinski.

RADDOPPIO NAPOLI: CR7 LA RIAPRE - All'87' la rete del 2-0 con uno splendido tiro al volo di Lorenzo Insigne su cross di Callejon dalla destra. Ma un minuto più tardi Cristiano Ronaldo ha subito riaperto la partita battendo Meret su assist di Bentancur che ha trovato il portoghese con un preciso lancio da centrocampo. Nel finale ci ha poi provato la Juve con una girata di Higuain che ha però trovato Meret pronto.