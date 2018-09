900 minuti non bastano. Paleari punta i mille minuti d'imbattibilità

Fra Serie A e Serie B c'è un unico portiere ancora imbattuto in questa stagione. Si tratta di Alberto Paleari, numero uno della capolista Cittadella in Serie D. Il portiere infatti ha mantenuto inviolata la propria porta nei primi tre turni di campionato, ma non solo perché considerando anche lo scorso campionato e la Coppa Italia per Paleari l'imbattibilità continua da ben 900 minuti, dieci partite. Ai microfoni del Mattino di Padova l'estremo difensore ha così commentato il grande momento suo e del club veneto: “Speriamo di arrivare almeno a mille, per raggiungere la cifra tonda. Resto dell’idea che sia meglio vincere una partita in più prendendo gol, che non vincerla. In realtà, a livello statistico questa mia striscia conta relativamente, essendo spalmata su due stagioni, ma non nascondo che portarla avanti fa piacere. - continua Paleari - Vedendo molti dei gol presi dalle altre squadre noto che le colpe spesso sono delle difese, invece i compagni mi hanno supportato sempre al meglio. Lavoriamo tutti i giorni in modo puntiglioso per evitare certe situazioni spiacevoli”.