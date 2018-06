A. Cerignola, il presidente Grieco smentisce l'interesse per il Bari

Fonte: http://www.audacecerignola.it/

Il presidente Nicola Grieco smentisce ancora una volta l’interessamento a società di calcio diverse dall’Audace Cerignola (in ultimo al Bari): “Vogliamo continuare a fare calcio nella nostra città, nella città nella quale risiediamo e lavoriamo, nella città che amiamo. Nel rispetto del lavoro del mondo dell’informazione, mi auguro che da questo momento non venga più associato il mio nome e quello della mia famiglia ad altre realtà calcistiche. Non è in procinto alcuna trattativa per il Bari. Incontrarsi, anche per un semplice caffè, con un’altra società, non significa necessariamente che vi sia interesse. Comunico, inoltre, che siamo già al lavoro per costruire l’Audace Cerignola formato 2018/2019. Vogliamo continuare a fare calcio vero a Cerignola ed a breve comunicheremo alla stampa, alla città, alla tifoseria le prime importanti novità della prossima stagione”.