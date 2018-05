Ag. Calaiò: "Vogliamo rispettare il contratto col Parma"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Umberto Calaiò, fratello e agente dell’attaccante del Parma Emanuele Calaiò, è intervenuto ai microfoni di Stadionews.it per chiarire la posizione del suo assistito per la prossima stagione: “Emanuele è contentissimo, nessuno se lo aspettava, ci siamo augurati di non incontrare il Palermo ai playoff. Per il futuro ha 36 anni, ma è uno di quei giocatori come Lucarelli o Munari fondamentali nello spogliatoio. Il Parma è giusto che faccia le sua valutazioni, abbiamo ancora un anno di contratto e vogliamo rispettarlo. Emanuele pensa di poter dare il suo contributo anche in Serie A, ma se vorrà un posto da protagonista valuteremo altre soluzioni”.