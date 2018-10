Ag. Deli: “In estate richieste da A ed estero. Ma ha scelto Foggia”

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Tuttocalciopuglia.com Stefano Guercini, agente del centrocampista del Foggia Francesco Deli, è tornato sull'estate vissuta dal suo assistito al centro di numerose voci di mercato: “In estate ci sono stati tanti interessamenti da squadre di Serie A e dall’estero, ma abbiamo fatto una scelta importante, quella di condividere questo percorso con il Foggia perché ci sembrava corretto ripagare la fiducia che ci è stata data in passato. - continua Guercini - Francesco, come chi ha deciso di restare, ha mostrato attaccamento alla maglia. Le trattative più o meno avanzate e portate avanti con i club di A hanno dato maggior fiducia nei propri mezzi al calciatore, ho continui scambi con il ds e con la proprietà, il Foggia sa di avere tra le proprie fila un grande centrocampista. Spero questo campionato possa essere un trampolino di lancio sia per lui che per il club”.